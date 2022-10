Sexta rodada nos “Cinquentinha” é marcada por duas vitórias e um WO

A rodada foi marcada pelo não comparecimento do time cinquentinha do Sindicato. O rubronegro deu a vitória para o líder isolado da competição. O Nacional venceu pelo escore de 3 a , mesmo sem entrar em campo. O time do Nacional soma 15 pontos ganhos.

O Boca Juniors fez 3 a 1 no Alvorada e segue nas vice liderança com 12 pontos e 11 gols marcados. No outro jogo, o Fluminense bateu o Cruzeiro por 3 a 1 e se manteve na terceira posição com 12 pontos e 9 gols assinalados.

Restando uma rodada para encerrar a fase classificatória, Nacional, Boca e Fluminense já estão garantidos para próxima fase. Resta uma vaga a ser disputada entre Alvorada e Tinga, ambos somam seis pontos cada.

A sétima rodada (última fase classificatória), tem jogos marcados para o dia 6 de novembro, um domingo.

Confira:

9h45min. – no Palmeiras

Fluminense X Boca Jr

9h45min. no Honório Lemes

Tinga X Cruzeiro

9h45min. – no Estrelão

Alvorada x Nacional