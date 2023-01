Sindicato Rural alerta produtores para prevenção de queimadas no interior

Preocupado com o momento atual de estiagem e os danos provocados pelas queimadas em Alegrete, especialmente pelo que ocorreu no final do ano de 2021, e início do ano de 2022, o Sindicato Rural de Alegrete vem alertando produtores e trabalhadores do campo quanto à necessidade de medidas de prevenção e combate aos focos de incêndio em áreas rurais.

Este é um período de grande incidência de acidentes com manuseio de fogo, portanto, é indispensável a conscientização de que não se deve queimar lixo e jogar bitucas perto de cercas ou nas rodovias.

A campanha é denominada Operação Alegrete Campo sem fogo, campo com vida.

Nas orientações, o alerta é para que os produtores saibam como lidar com o fogo para que não haja a necessidade do enfrentamento com as consequências. O manuseio errado do fogo é crime.

Diante disso, ainda tem a informação de que restos de vidros e latas expostos ao sol podem iniciar incêndios de proporções inimagináveis. Por esse motivo, manter cercas e corredores limpos pode evitar tragédias no campo.

A baixa umidade e as altas temperaturas nesta época do ano favorecem o avanço das queimadas nas áreas rurais.

Nesse sentido, o Sindicato Rural, está divulgando recomendações com as principais medidas de prevenção, além da orientação para que fortaleçam as redes de contato e informação para que, dessa forma, possam auxiliar as autoridades no combate aos incêndios

1. ao avistar fumaça suspeita ou foco de incêndio no campo, avise imediatamente o máximo de grupos de whatsapp.

2. os grupos formados em localidades devem se mobilizar para começar o apoio relatando algum ponto de referência.

3. todos os grupos de produtores devem ter plano de contingência e ter recebido treinamento.

4. ligar para o corpo de bombeiros ou defesa civil (55) 3422-1999 ou 193.