Comerciante denuncia tentativa de extorsão envolvendo ex- detento

Na Zona Leste, comerciante sofreu uma tentativa de extorsão.

Nesta semana, o proprietário de um estabelecimento comercial recebeu uma mensagem por meio do whatsApp, em que um suposto cliente destacava ter adquirido uma carne de 1ª, entretanto, quando foi cozinhar havia uma mosca morta.

A situação teria causado repulsa em sua família, por esse motivo havia colocado a carne no lixo e, por isso estava solicitando o reembolso do valor para que o fato não fosse exposto nas redes sociais.

O comerciante acrescentou que o golpista enviou um chave Pix, em nome de um terceira pessoa e exigia uma quantia em torno de 90 reais. Contudo o proprietário do estabelecimento salientou aos policiais que prima pela qualidade de seus produtos e achou estranha a história do indivíduo.

Ao consultar o nome repassado, constatou se tratar de um presidiário, assim como, a foto da carne enviada, não se um corte que fosse de 1ª.

Por todas as ameaças e as falsas acusações, o comerciante procurou a Delegacia de Polícia para realizar a ocorrência e repassar todas as informações que os golpistas informaram. A vítima não fez o depósito.