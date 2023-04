Sindilojas alerta lojistas sobre golpe do MEI

O novo golpe é em nome da Associação das Micros Empresas de Alegrete. E o Sindilojas reforça o alerta: MEI, não caia no golpe da taxa associativa anual. Segundo a entidade dos lojistas, ao abrir um CNPJ MEI é comum receber diversos e-mails, ligações e mensagens com ofertas de serviços que o empreendedor nem saiba da existência ou necessidade antes.

De acordo com informações compartilhadas pelo Instituto de Segurança Pública do Estado, um em cada seis registros de ocorrência registrados no órgão é relacionado a golpes, virtuais ou não. A cobrança da taxa anual associativa é mais um exemplo dessas práticas que usam dados públicos dos microempreendedores para enviar mensagens com cobranças falsas.

Conforme o órgão, várias empresas em Alegrete estão recebendo esta cobrança “Associação das Micro Empresas de Alegrete”, é um golpe antigo desta vez, com o nome de Associação das Micro Empresas de Alegrete, com a “novidade” de uma cobrança extrajudicial.

Fotos: reprodução