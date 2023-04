Região de Alegrete evolui na colheita de arroz e ultrapassa os 84% da área semeada

A colheita do arroz se encaminha para o seu término no Rio Grande do Sul. Nesta semana, os produtores orizícolas registraram 688.856 hectares dos 839.972 ha semeados no Estado. Isso representa que 82,01% da área total já foi colhida, faltando pouco menos de 18 pontos percentuais para a conclusão dos trabalhos (cerca de 151 mil hectares).

Conforme os dados divulgados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), que são organizados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia diretamente junto aos produtores gaúchos.

Quatro regionais estão com mais de 80% da área colhida. É o caso da Planície Costeira Externa, que já está com 91,38%: 85.833 ha de um total semeado de 93.927 ha. Destaque para a região da Fronteira Oeste que está bem adiantada, com 84,74%: 212.789 ha de 251.096 ha. A Campanha aparece nesta semana com 87,29%: 106.978 ha de 122.548 ha. . E a Zona Sul atingiu 81,64%: 112.326 ha de 137.583 ha.

Os produtores da Planície Costeira Interna registram nesta semana 79,71%: 97.857 ha de um total de 122.767 ha. E a região Central contabiliza 65,21%: 73.073 ha de 112.051 ha.