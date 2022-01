Sine reabre dia 18 com um Feirão de Empregos em montadora de ônibus

Share on Email

Para aqueles que pediram para iniciar o ano trabalhando, o Sine em Alegrete oferece uma boa oportunidade.

Na próxima terça-feira (18), a agência no município reabre e vai proporcionar um feirão de empregos. A intermediação de mão de obra será para a empresa Comil Ônibus da cidade de Erechim.

A empresa Comil Ônibus, uma das maiores montadoras de ônibus do Brasil, localizada no norte do Estado, oferece oportunidades para quem quer crescer profissionalmente.

A entrevista será realizada no Sine, na terça-feira, dia 18, das 14h30min às 17h. Serão disponibilizadas vagas para Soldador, Montador, Operador de Máquina, Operador de Logística, Auxiliar de Produção e entre outras.

No entanto, os interessados devem comparecer na agência pela manhã para preencherem o cadastro. A partir das 8h30min de terça já será possível realizar o cadastramento para pleitear a oportunidade de trabalhar em uma das principais montadoras de ônibus do Brasil.