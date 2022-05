SINE tem vagas para poda de pomares de maçã em Vacaria

Em tempos de dificuldades de trabalho, as vagas que surgem no SINE, esta semana, são para a poda de pomares de maça em Vacaria, na Serra Gaúcha.

A seleção, para as 30 vagas, será realizada no dia 31, na agência do FGTAS/ Sine na praça Getúlio Vargas das 8h 30min as 14h30min.

Os interessadas devem levar Carteira de Trabalho e usar a proteção da máscara, visto que a transmissão de vírus de doenças respiratórias está muito alta.

Alegrete é um dos municípios que mais seleciona trabalhadores para trabalhar, tanto na colheita da maça como na poda em Vacaria, o maior produtor da fruta no RS.