Em 20 dias de maio a UPA atendeu mais de 5.700 pessoas; 19 foram a óbito

A onda de frio que fez na semana passada, em Alegrete, repercutiu diretamente na saúde da população.

A mostra está na quantidade de atendimento na UPA, em relatório até o último dia 20 de maio. No total, foram 5.703 atendimentos, de acordo com o provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi. A maioria apresenta pacientes com sintomas respiratórios.

Desse total, 991 pacientes, neste período, realizaram exame de imagens, 5.924 pessoas receberam medicação lá na UPA, 574 pacientes realizaram exame de sangue, outros 230 passaram por eletrocardiograma, 85 foram encaminhados para internação. E ainda neste período foram constatados 19 óbitos.

A UPA, conforme Segabinazzi tem dois médicos, nas 24h de atendimentos, sete dias por na semana.