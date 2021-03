Marfrig com 24 casos positivos e 2 óbitos por Covid mantém as férias coletivas

Compartilhe















Nesta semana, segundo havia sido inicialmente anunciado, seria o retorno das atividades no frigorífico Marfrig, em Alegrete. No último dia 24, eles anunciaram 15 dias de férias coletivas após 24 funcionários positivarem para Covid-19. Destes, dois estavam hospitalizados e não resistiram às complicações do novo coronavírus.

Um dos funcionários trabalhava no setor de abate e tinha 40 anos e o outro no RH da empresa e tinha 37 anos. Paulo André Rosado Nunes, faleceu no dia 7 e Liéber Gonçalves de Oliveira, na tarde de ontem. Em contato com o presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete(STIAA), Marcos Rosse, a informação é que a planta mantém as férias coletivas, ainda sem uma previsão para o retorno. Somente 40 funcionários estão no local, que são do setores relacionados à segurança e serviços técnicos. Todos fazendo testes com regularidade.

Não há informações do total de funcionários que já positivaram, na planta em Alegrete. O Presidente do STIAA falou que estava acontecendo uma média de três abates por semana com aproximadamente 320 animais. O número de abates aquém do que inicialmente o Frigorífico estava realizando, antes da primeira decisão de férias coletivas em janeiro deste ano, preocupa o o presidente do STIAA.

Oficialmente ele disse que tem a informação de 24 positivos e dois óbitos, na planta de Alegrete. Marcos Rosse, destacou, mais uma vez, que após a bandeira preta e o retorno das atividades, a aposta está em uma auditoria que será realizada com uma missão dos Estados Unidos. “É preciso que tudo dê certo, que seja aprovado e, com isso, possa mudar a realidade, porque abrindo a exportação para os EUA poderão surgir mais vagas de emprego no Marfrig de Alegrete e também ser a garantia de não ter demissões ou, até mesmo, da planta vir a fechar novamente”, explicou.

O Presidente reiterou que na planta, todos os protocolos e cuidados são tomados de forma rigorosa. O Frigorífico mantém a realização de exames e acompanhamento dos funcionários. Em caso de aglomerações, se ocorre, é por negligência dos próprios colaboradores.