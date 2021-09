Administrados pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, Sesc e Senac foram instalados no Rio Grande do Sul em setembro de 1946, cumprindo com os propósitos de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo e de promover ações para o bem-estar social nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Para marcar a data, reunimos alguns fatos sobre o Senac – curiosidades e acontecimentos importantes nesses anos de história.

Vamos conferir?

Muitos cursos em diferentes níveis.

O Senac-RS já capacitou mais de 7 milhões de pessoas. Ao longo de sua história, foi aumentando o portfólio de cursos que atualmente conta com cerca de 600 títulos. Isso mesmo: são mais de 600 cursos em diferentes níveis: pós-graduação, graduação, cursos técnicos, cursos livres, cursos de idiomas e cursos do Programa Jovem Aprendiz.

Para atender toda essa demanda, são 51 escolas e 2 faculdades (Faculdade Senac Porto Alegre e Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas) em todo o Estado. Atualmente, são 51 mil alunos no RS (presenciais e a distância), sendo que 14,6 mil estudam gratuitamente pelo Programa Senac de Gratuidade.

Você sabia que um dos grandes cursos do Senac foi o de Datilografia?

Sistema Fecomércio-RS comemora os 75 anos de atuação do Sesc e do Senac.

Fazer um curso para aprender a redigir textos: essa é uma experiência que nascidos neste milênio jamais terão. O registro acima é de uma turma de 1972 do Curso de Datilografia do Senac-RS. Nas máquinas mais antigas, caso o datilógrafo errasse uma letra, era necessário inutilizar o papel ou apelar para o corretivo Errorex, e saber datilografar era um diferencial no mercado de trabalho, especialmente para os mais jovens.



Enquanto algumas qualificações deixaram de existir, outras se atualizam.

Ao contrário da Datilografia, diversas qualificações seguem a todo o vapor no Senac. Na foto, alunos do curso de Barbeiro do Senac separados por mais de 50 anos: turma do curso da década de 60 ao lado de outra em 2018. As tendências de cortes e de estilo podem até mudar, mas se qualificar e se manter atualizado é o que importa.

Na Moda, também não é diferente: as tendências vão e voltam. Aliás, a indústria da Moda, que já é tradicional, só cresce: o mercado mundial de varejo de moda está avaliado em 300 bilhões de dólares em 2020, e pode chegar a 360 bilhões de dólares em 2025.



Dos 4 aos 80: todas as idades no Senac!

Não há limites para o conhecimento, muito menos de idade. Atualmente, os alunos mais novos do Senac têm 4 anos de idade e fazem o curso de Inglês na instituição, que também tem alunos com mais de 80 anos.

A estudante do curso de Informática e Interação com Smartphones para a Maturidade do Senac Santa Maria Halimy Amaral Abreu, 81 anos, é uma delas; ela também foi aluna do curso de Técnica da Comunicação em 1977, de Auxiliar de Arquivista em 1981, e do curso de Informática Básico, em 2003.

Sistema Fecomércio-RS comemora os 75 anos de atuação do Sesc e do Senac.



“Procurei o Senac pela qualidade de ensino. O Senac abre as portas para todas as pessoas que desejam progredir e ter um curso profissionalizante. Um feliz aniversário ao Senac e que continue dando oportunidades para as pessoas também crescerem”, parabenizou ela.



Guinness Book com o maior coelho de chocolate do mundo!

É isso mesmo: em 2014, o Senac-RS entrou para o Guinness World Records com o maior coelho de chocolate do mundo! A escultura tinha 4,1 metros de altura e pesava 3,850 toneladas. O recorde, que até então era da África do Sul, foi quebrado pelos profissionais da instituição que ficaram mais de um mês envolvidos no projeto e 5 dias montando – processo que exigiu extremo cuidado para que o chocolate não derretesse antes da finalização. A peça foi avaliada pelo juiz do Guinness World Records, Ralph Hannah, que veio ao Brasil apenas para fazer a certificação do recorde. O coelho foi inaugurado no dia 12 de abril de 2014, durante a Chocofest, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Estudantes na maior competição de educação profissional do mundo.

Você sabia que o Senac-RS participa da WorldSkills – a maior competição de educação profissional do mundo? O evento reúne estudantes de mais de 60 países e cerca de mil alunos, de várias profissões. Mas para chegar até a WorldSkills, o Senac-RS precisou vencer a etapa nacional das Competições, disputada com outros estados.

O aluno do curso de Cozinheiro Ricardo Dornelles já conquistou medalha de Bronze na WorldSkills 2015 (3º lugar), disputada em São Paulo. Na ocasião, participaram mais de 40 cozinheiros do mundo todo.

A próxima WorldSkills será em Xangai (China), em 2022, mas para chegar até lá, nossos alunos dos cursos de Cozinha, Cabeleireiro, Técnico em Enfermagem, Garçom, Estética e Hotelaria (já previamente selecionados) precisam antes passar pela etapa nacional que acontecerá em outubro, no Espírito Santo.

Você sabe quem é o professor mais antigo do Senac?

O chef de cozinha Mamadou Sène, que soma mais de 40 anos de experiência na Gastronomia, sendo 24 anos dentro do Senac-RS. O chef senegalês já formou mais de mil alunos nos cursos de Gastronomia. Sobre ser professor, ele afirma: “cada dia me sinto com mais vontade de dar aula, compartilhar conhecimento. O que eu tento deixar de mensagem para as pessoas é que busquem fazer com amor o seu trabalho. Tem que gostar do que faz, pois quando se gosta do que faz vira um prazer”.

FONTE: Marketing Senac/ Sistema Fecomércio