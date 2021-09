Moradores próximo ao Parque Rui Ramos pedem socorro aos vereadores

Conforme relato dos moradores, eles não aguentam mais a poluição sonora causada pelo som alto dos carros que estacionam no parque e a balbúrdia do grupo de frequentadores. De quarta-feira em diante, ninguém mais consegue dormir, porque o barulho é intenso e se estende além das 4h, na maioria das vezes indo até as 6h.

Rio baixa lentamente e tempo se estabiliza

Um barulho ensurdecedor, completa outro morador – eles preferem não revelar seus nomes. Claro que são jovens, querem se divertir, mas como fica o direito das pessoas que precisam dormir para trabalharem no dia seguinte e das pessoas idosas que têm de descansar, questionaram. Além do som alto, alguns motoras aceleram suas motos a toda para queimarem pneu no asfalto e infernizar ainda mais o sossego da população do entorno.

Os vereadores ouviram as colocações feitas pelos moradores e firmaram posição de que alguma ação será feita. A presidente Firmina Soares anunciou que vai agendar, já para esta próxima segunda-feira, reunião com o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania,Rui Alexandre Medeiros e a Brigada Militar, na busca de uma solução.