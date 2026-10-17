Sobrinha agride tia com garrafa de cerveja durante discussão no bairro Segabinazzi

O desentendimento envolveu uma tia e uma sobrinha, de 25 anos, e resultou em danos a uma porta do imóvel e escoriações leves em uma das mulheres.

Conforme informações preliminares, as duas estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando começaram a discutir. Durante o conflito, a sobrinha teria danificado uma porta da residência onde ambas moram e utilizado uma garrafa de cerveja contra a tia.

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A mulher sofreu escoriações leves em uma das mãos. Não foram divulgadas informações sobre outros ferimentos ou lesões de maior gravidade.

A Brigada Militar foi acionada para atender à ocorrência e encaminhou as duas envolvidas à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.