Sobrinha agride tia com garrafa de cerveja durante discussão no bairro Segabinazzi

Uma discussão familiar terminou em ocorrência policial neste sábado (17), no bairro Segabinazzi, em Alegrete.

17 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Polícia, Política, Saúde 0

O desentendimento envolveu uma tia e uma sobrinha, de 25 anos, e resultou em danos a uma porta do imóvel e escoriações leves em uma das mulheres.

Conforme informações preliminares, as duas estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando começaram a discutir. Durante o conflito, a sobrinha teria danificado uma porta da residência onde ambas moram e utilizado uma garrafa de cerveja contra a tia.

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A mulher sofreu escoriações leves em uma das mãos. Não foram divulgadas informações sobre outros ferimentos ou lesões de maior gravidade.

A Brigada Militar foi acionada para atender à ocorrência e encaminhou as duas envolvidas à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

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