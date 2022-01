Sociedade de Apoio à Criança e Adolescência retomou suas atividades

Luciano Leães, que atua no local, informou que no último dia 10, reabriram com oficina de leitura e aulas de reforço escolar a alunos da EMEB Honório Lemes que mantém convênio com a SAAIA.

Os professores que atuam no local são acadêmicos do curso de Pedagogia e o trabalho é voluntário, destacou Luciano Leães.

O projeto partilhar que atende famílias cadastradas continua com a participação de pessoas da comunidade e atendimento de assistente social e psicóloga. E também, distribuição de alimentos e material de higiene.

Eles já estão se organizando para levantar os recursos para reformar a parte do prédio que vai servir de creche às crianças do Promorar e bairros adjacentes a SAAIA.