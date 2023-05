Socorrista do SAMU sofre acidente inusitado durante atendimento e vídeo se torna viral

Na última sexta-feira (19), um incidente inusitado envolvendo o socorrista Gustavo Rios, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ganhou repercussão nas redes sociais. Durante um atendimento a um acidente entre um carro e uma moto, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, Gustavo escorregou e caiu em cima do próprio paciente, em decorrência de uma pista escorregadia devido ao derramamento de óleo.

A cena peculiar foi registrada por populares que acompanhavam o atendimento e rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 3 milhões de visualizações em uma rede social. O vídeo mostra o momento em que o socorrista realiza a manobra para socorrer a vítima, mas acaba perdendo o equilíbrio e caindo sobre o paciente.

Entre os comentários dos internautas, é possível encontrar reações diversas. Alguns destacaram a habilidade acrobática do socorrista, com um comentário dizendo: “que espacate maravilhoso”. Outro internauta afirmou: “Meu Deus, isso salvou o meu dia”.

Diante da repercussão, Gustavo Rios decidiu se pronunciar sobre o incidente por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, o socorrista esclareceu o ocorrido e aproveitou para trazer um pouco de humor à situação. Gustavo anunciou que estava montando um “top 10” com as melhores piadas relacionadas ao episódio e afirmou que, caso o vídeo viralizasse ainda mais, ele e a equipe dividiriam os ganhos com a plataforma TikTok.

O socorrista fez questão de destacar que o acidente não causou nenhum dano ao paciente atendido, ressaltando que ele não sofreu nenhuma lesão. A intenção de Gustavo ao compartilhar seu vídeo resposta era mostrar que o ocorrido foi um acidente isolado, sem graves consequências, e que é possível encarar momentos inusitados com leveza e bom humor.

Esse episódio serve como um lembrete de que, apesar da seriedade e responsabilidade envolvidas no trabalho dos socorristas, situações imprevistas podem acontecer. A reação positiva dos internautas evidencia a importância de se valorizar o lado humano das profissões ligadas ao atendimento de emergências, reconhecendo que até mesmo os profissionais mais preparados estão sujeitos a deslizes e momentos divertidos.

Por fim, Gustavo Rios e sua equipe do Samu continuam realizando seu trabalho essencial no atendimento às emergências médicas, levando ajuda rápida e eficiente para aqueles que necessitam, mesmo em situações imprevisíveis como essa.