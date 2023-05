Vaca invade pista e provoca violento acidente próximo a Manoel Viana na RSC 377

Share on Email

Segundo informações apuradas pelo PAT, o veículo transitava no sentido Alegrete/Manoel Viana quando, a aproximadamente 2 km antes da ponte General Osório sobre o Rio Ibicui, a vaca adentrou subitamente a pista, sem tempo hábil para evitar a colisão.

O impacto causou danos de grande monta no veículo modelo Focus, deixando-o parcialmente destruído. Felizmente, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos, embora tenham sido tomados pelo susto diante da violência do acidente. Já a vaca sofreu ferimentos graves, levando à necessidade de ser sacrificada através da realização da eutanásia.

A Brigada Militar de Manoel Viana está realizando a sinalização da rodovia para evitar novos incidentes. O Comando Rodoviário da Brigada Militar já está em deslocamento para atender a ocorrência.

Acidentes envolvendo animais nas estradas são um problema recorrente em muitas regiões. Embora medidas de precaução sejam tomadas, como a construção de cercas e a sinalização adequada, situações imprevistas como essa ainda podem ocorrer. É essencial que os motoristas estejam sempre atentos às condições da pista e mantenham velocidade compatível com o local. Além disso, é importante ressaltar que a responsabilidade pelos animais soltos na via é dos proprietários, que devem garantir a devida contenção dos mesmos para evitar acidentes como esse.