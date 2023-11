Sol aparece nesta terça-feira e tem previsão de pancadas de chuva

Devido ao aquecimento mais intenso no Oeste e no Sul, em Alegrete, nas primeiras horas da manhã, a temperatura foi de 18ºC, alcançando a máxima de 29ºC ao longo do dia. Prevê-se um dia com sol, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com predominância de nuvens durante a noite, mas sem precipitação.

Os grandes exemplos de obstinação estão muito perto de nós

Conforme os prognósticos do site Climatempo, a precipitação esperada é de 5mm, com 90% de chances de se confirmar. Para o mês de novembro, a média histórica de chuva no município é de 145 mm. No entanto, até o dia 27, já foram registrados 113 mm em Alegrete, representando 78% do total esperado para o mês.

Os dados combinados de estações meteorológicas e satélites do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) indicam a possibilidade de mais 20mm de chuva até o final do mês, com uma probabilidade de 90%.