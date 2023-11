Paciente da Santa Casa necessita urgentemente de doadores de sangue

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

João Batista Peres, passou por uma cirurgia crucial na Santa Casa de Alegrete ontem (27) e, agora, enfrenta uma batalha pela recuperação que depende da generosidade de doadores de sangue. Os familiares de João lançaram um apelo à comunidade para que se mobilize e contribua para reforçar os estoques de sangue, no Hemocentro localizado ao lado do hospital na General Sampaio.

A família utilizou as redes sociais para destacar a urgência da situação e sensibilizar as pessoas sobre a importância das doações de sangue. A ação vai além de um simples gesto de caridade; é um ato que pode salvar vidas, incluindo a de João Batista Peres.

Aqueles que desejam contribuir podem se dirigir ao hemocentro e mencionar o nome de João Batista Peres no momento da doação.

Os requisitos para a doação são simples, mas fundamentais. O doador deve estar bem alimentado, pesar no mínimo 50 kg e ter idade entre 18 e 61 anos (ou a partir dos 16 anos, com a presença de um dos pais, para a primeira doação). Importante observar que pessoas com tatuagens recentes estão temporariamente impedidas de doar por um período de um ano.

Além disso, é necessário que o doador esteja em boas condições de saúde, não tenha consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12h e tenha dormido pelo menos 6h na noite anterior à doação.

Todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas. O sangue do tipo O negativo, por sua universalidade, é especialmente necessário, pois pode ser doado para qualquer tipo sanguíneo, mas só pode receber doações desse mesmo grupo. Esta peculiaridade contribui para que o estoque desse tipo sanguíneo permaneça constantemente no limite.