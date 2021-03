Soldado da BM morre após ser atropelado por dupla durante abordagem

Um soldado da Brigada Militar (BM) morreu ao ser atropelado durante uma abordagem, na tarde de sábado (6), em Erechim , na Região Norte do Rio Grande do Sul. O velório de Jlhonatan Grendene Caverzan Maximovitz, de 28 anos, foi realizado na manhã deste domingo (7), em Getúlio Vargas. O sepultamento estava marcado para às 11h.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois homens foram flagrados, por câmeras de segurança, atirando objetos no presídio de Erechim. A BM fez um cerco aos suspeitos e o policial acabou atropelado na tentativa de bloqueio da rodovia. O militar foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o 13º Batalhão de Polícia Militar, unidade da qual o soldado fazia parte, os dois suspeitos envolvidos no caso foram presos. Outros três policiais atuavam na abordagem.

O atropelamento foi nas proximidades de um posto de combustíveis na Rua Andréa Sonda, paralela à BR-153, na altura do km 242 da rodovia.

Mazimovitz era soldado da BM desde novembro de 2016. Natural de Getúlio Vargas, a 32 km de Erechim, o policial deixa esposa.

Despedida

A cerimônia de despedida do soldado foi acompanhada por familiares, colegas e pelo vice-governador do Rio Grande do Sul. Ranolfo Vieira Júnior, que também acumula o cargo de secretário da Segurança, prestou solidariedade em uma publicação nas redes sociais.

“Quando criminosos matam um policial, ferem toda a sociedade! Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos os colegas da Segurança Pública do nosso Estado”, escreveu.

Publicação do vice-governador do RS, que acompanhou velório em Getúlio Vargas — Foto: Reprodução/Redes sociais

Em nota, a SSP manifestou solidariedade aos familiares e amigos do militar, destacando “eterno respeito e gratidão” ao soldado. Já a Prefeitura de Erechim, também em comunicado, disse estar enlutada com o ocorrido. Leia notas completas abaixo.

Nota da SSP

“É com profundo pesar que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamenta o falecimento do soldado da Brigada Militar (BM) Jlhonatan Grendene Caverzan Maximovitz, de 28 anos.

Ele estava de serviço na tarde deste sábado (6/3), quando na tentativa de abordagem a um veículo onde estavam autores de arremessos de objetos ao presídio de Erechim, foi atropelado pelos criminosos. O militar foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O soldado Maximovitz ingressou na BM em 16 de novembro de 2016 e estava lotado no 13º Batalhão de Polícia Militar (13° BPM), em Erechim.

O soldado Maximovitz deixa a esposa. A SSP se solidariza com familiares e amigos do soldado neste momento de dor e destaca que as autoridades da Segurança gaúcha não pouparão esforços para responsabilização dos criminosos, que já estão presos. O soldado tombou no cumprimento da missão de proteger com a própria vida a sociedade e a ele devemos nosso eterno respeito e gratidão”.

Nota da Prefeitura de Erechim

“A Prefeitura de Erechim lamenta o falecimento do soldado do 13 Batalhão de Polícia Militar, Jlhonatan Maximovitz, com 28 anos, que tombou em serviço, neste sábado (6), levando consigo o juramento de defender a sociedade com a própria vida.