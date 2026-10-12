Solidariedade e união marcam festa do Dia das Crianças no Caverá

Neste dia 12 de outubro, quando é celebrado o Dia das Crianças, a alegria e a solidariedade ganham destaque com a realização da primeira festinha do Dia das Crianças na localidade do Caverá.A iniciativa, organizada por Lívia de Abreu, Helen Tavares e Ronaldo Rodrigues, proporcionou um momento especial de confraternização, carinho e felicidade para as crianças, graças à união e à colaboração de diversas pessoas.

A realização do evento foi possível por meio de doações, contribuições e gestos de generosidade de pessoas que acreditaram na iniciativa. Brinquedos, doces, balas, pirulitos e outras ajudas fizeram a diferença para transformar a ideia em realidade e levar alegria aos pequenos.

Um agradecimento especial foi destinado ao CTG Honório Lemes, pelo empréstimo de sua sede para a realização da festa, bem como à patronagem da entidade, pelo apoio e pela colaboração. Os organizadores também expressaram sua gratidão a Márcia Lung, patrão do CTG, a Vangel Rocha, conhecido como Vici Vangel, e a Kátia e seu marido, além de todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para o sucesso da iniciativa.

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Para os organizadores, a primeira edição da festa representa muito mais do que uma comemoração: simboliza a concretização de um sonho construído coletivamente. Cada contribuição, independentemente do tamanho, foi importante para tornar o dia mais feliz para as crianças participantes.

Em uma mensagem de agradecimento, Lívia, Helen e Ronaldo destacaram a emoção de ver os sorrisos, os olhos brilhando e a felicidade de cada criança presente. Segundo os organizadores, a união, a solidariedade e o carinho de todos foram fundamentais para que o projeto saísse do papel.

“Nosso coração está cheio de felicidade e gratidão. Cada doação, cada brinquedo, cada doce e cada gesto de carinho fizeram toda a diferença. As crianças foram a verdadeira razão de tudo isso, e ver cada sorriso foi a maior recompensa que poderíamos receber”, expressaram os organizadores.

A equipe também deixou uma mensagem especial a todos que estenderam a mão para ajudar, desejando que cada gesto de bondade seja retribuído e que a solidariedade continue inspirando novas iniciativas em benefício da comunidade.

A primeira festinha do Dia das Crianças do Cavera deixa como principal mensagem a importância da união e do compromisso coletivo em proporcionar momentos de felicidade à infância. Afinal, quando pessoas se unem por uma causa, pequenos gestos podem se transformar em grandes realizações.

Gratidão a todos que fizeram parte desse momento tão especial! A primeira festa foi realizada, o sonho se tornou realidade e a alegria de cada criança ficará guardada na memória e no coração de todos os envolvidos.