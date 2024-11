Sônia Maria da Silva lança livro inspirado em memórias de infância em Alegrete

No dia 22 de novembro de 2024, às 19h30min, será realizado na Câmara Municipal de Alegrete o lançamento do livro A Menina de um Beco do Alegrete , da escritora e advogada Sônia Maria da Silva. A obra narra memórias da infância da autora vívida na Vila Lívia, no Alegrete, e busca transportar o leitor para um universo de brincadeiras, aventuras e reflexões sobre o passado.

Sônia nasceu em Porto Alegre e mudou-se para Alegrete aos três anos de idade, acompanhada por sua família. Residindo atualmente em Lajeado, é casada com o professor Luís Maria, ex-docente da Urcamp Alegrete e São Borja. Na mesma instituição, Sonia concluiu a graduação em Direito, dando início a uma carreira jurídica consolidada. A escrita, no entanto, esteve sempre presente em sua trajetória, influenciada pelo pai, João Carlos, conhecido como “Professor” João Carlos, também entusiasta da literatura e da poesia.

O livro A Menina de um Beco do Alegrete é uma homenagem ao município que, em março de 2024, conferiu a Sonia o título de Cidadã Alegretense, em uma iniciativa da vereadora Dileusa Alves. A obra é narrada em terceira pessoa e aborda aspectos da infância, como jogos de bolitas, corridas de carrinho de rolimã e outras atividades características da época, criando uma ponte entre o leitor e as memórias do passado. Para os mais jovens, apresenta um olhar sobre como a infância poderia ser vívida sem o uso de tecnologias. A editora Meire Brod, da Libélula, destaca que a escolha da narrativa em terceira pessoa confere à obra um caráter universal, permitindo que cada leitor se identifique com um personagem.

Sônia já tem um histórico na literatura. Em 2023, publicou o livro Lulu – Um Elo de Amor , que relata a história de sua cadela empregada e foi incorporada ao currículo escolar da rede Sinodal em Lajeado. A autora também foi premiada no mesmo ano com a poesia Mais Que Um Rio , reconhecida pela Academia Literária do Vale do Taquari (ALIVAT). A poesia integra uma coleção literária da instituição.

A autora cita que é uma advogada realizada, mas afirma que a escrita é sua paixão. Desde o lançamento de seu primeiro livro, ele participou de eventos em escolas, promovendo reflexões sobre o respeito aos animais e a importância da literatura. Agora, com o lançamento de A Menina de um Beco do Alegrete , Sônia amplia seu legado literário, celebrando suas origens e compartilhando com os leitores as vivências de sua infância.

O evento de lançamento será aberto ao público. A autora estará disponível para conversar e autografar exemplares.