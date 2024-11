Homem de 49 anos é preso com drogas, munições e dinheiro no bairro Airton Senna

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de quarta-feira, 20 de novembro de 2024, por volta das 15h15, uma guarnição da Brigada Militar prendeu um homem de 49 anos por tráfico de entorpecentes no bairro Airton Senna, em Alegrete. A ação foi desencadeada após denúncias de que o suspeito estaria utilizando um veículo para comercializar drogas na região.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o carro com as características descritas. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado tentou fugir, correndo em direção a uma residência e arremessando um objeto para o interior do pátio.

O homem foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontrados em sua posse R$ 40, uma porção de maconha e nove munições. Na sequência, os policiais entraram no pátio da residência para verificar o objeto descartado. No local, foi localizado um saco preto contendo R$ 1.500, um tijolo de maconha, dois invólucros de droga (um de maconha e outro de crack) e uma balança de precisão.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para os exames de praxe. Posteriormente, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.