Patrulha Rural, da BM, coloca telefone à disposição de moradores do interior

A iniciativa visa facilitar a comunicação entre os moradores e a equipe responsável pela segurança nas áreas rurais. Sob o comando do soldado Climaco, a Patrulha Rural estará disponível 24 horas por dia, utilizando a rede social WhatsApp para receber informações e agir de acordo com as necessidades identificadas. Vale ressaltar que o atendimento de emergência continuará sendo realizado pelo telefone 190.

Telefone funcional da Patrulha Rural: 55-984192119

A segurança nas áreas rurais é uma preocupação constante, tanto para os moradores quanto para as autoridades responsáveis. Com o objetivo de aprimorar o atendimento e a resposta da Patrulha Rural, a Brigada Militar implementou um novo canal de comunicação utilizando o WhatsApp. Essa iniciativa permite que os moradores do interior do município tenham um meio rápido e eficiente para entrar em contato com a equipe responsável pela segurança.

A divulgação do número do telefone funcional da Patrulha Rural da Brigada Militar representa um importante avanço na aproximação entre a comunidade do interior do município e as forças de segurança. Com o uso do WhatsApp, os moradores agora têm um meio rápido e prático para compartilhar informações relevantes, contribuindo para o trabalho da Patrulha Rural em prol da segurança nas áreas rurais.

É fundamental que os moradores entendam que o número divulgado é específico para o contato com a Patrulha Rural e que o atendimento de emergência deve ser acionado através do telefone 190. Ao utilizar corretamente os canais de comunicação, a comunidade e a Brigada Militar podem trabalhar juntas na prevenção e combate à criminalidade, promovendo um ambiente seguro e tranquilo para todos os residentes do interior do município.