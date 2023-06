Cavalo de Alegrete é campeão em Lavras do Sul e vai à final da morfologia na Expointer

Foi na pista do Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, no Sindicato Rural de Lavras do Sul, que oito exemplares garantiram suas vagas direto para a final da Morfologia da Expointer 2023.

Desde o dia 2 de junho, 75 animais entraram na disputa, admitidos pelo técnico, Carlos Marques Gonçalves Neto, e demonstraram toda a sua conformação durante os dois dias de evento. Sob os olhares da dupla de jurados composta por Lauro Varela Martins, como jurado principal, e Renato Dotto Gonçalves Filho, como jurado auxiliar, quem recebeu o título de Grande Campeã foi Grandeza Del Arroyo, a qual também recebeu a faixa de Melhor Exemplar da Raça.

Na categoria machos, o prêmio veio para Alegrete que venceu o Grande Campeonato com Galanteio da Marca EB, de criação do alegretense Diogo Vontobel Breyer da Cabanha Don Pedro.

Com olhares atentos e com filas expressivas em pista, a dupla de jurados avaliou com cuidado cada exemplar, levando em conta o standard da raça. Com animais que esbanjam qualidade racial e com andares reconhecidos, Lauro Varela Martins, ao lado de seu auxiliar, Renato Dotto Gonçalves Filho, selecionaram minuciosamente cada animal, os quais terão boa representatividade na grande pista de Esteio e que contam com qualidades acerca de sua jovialidade.

“A cada dia nós identificamos ainda mais qualidades em animais jovens, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Essa potência genética do Cavalo Crioulo só demonstra o crescimento exponencial através do trabalho dos criatórios, dos técnicos e também da associação, que fomenta cada vez mais este trabalho. O resultado disso está na pista e será reconhecido no maior palco da raça”, finaliza Lauro.

Na categoria machos a jovialidade também chamou a atenção dos jurados, o que garantiu a liderança para o Campeão Potranco Menor, Galanteio da Marca EB. Com qualidades que impressionam muito para sua idade, o macho também puxou a fila nos Grandes Campeonatos, recebendo a escarapela de três cores. “Uma qualidade racial que impressiona. Caminha muito bem, com bons aprumos. Mesmo sendo um Potranco Menor, ele já carrega em si um conjunto muito completo. Mal posso esperar para ver esse exemplar se desenvolvendo ainda mais com o passar do tempo”, afirmou o jurado. Filho de BT Lucero e Zarabatana dos Castanheiros, Galanteio foi criado e exposto pelo alegretense Diogo Vontobel Breyer, da Cabanha Don Pedro, do município de Alegrete.

“Foi final de semana que tivemos um turbilhão de emoções, com sensação indescritível de chegar à final da morfologia da Expointer desta maneira. Obrigado ao amigo Rafael Suñe por respeitar todos os tempos que nosso cavalo exigiu, além do cuidado e apresentação. Cavalo esbanjou classe, modernidade e parou como campeão no meio da pista para ser avaliado. Vamos por mais. Obrigado a minha família e a família Três Cerros que fizemos parte a algum tempo com muito orgulho. José Pedro já está pronto para ver seu cavalo no Esteio”, vibrou Diogo.

Com uma receptividade ímpar, o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos organizou toda a Morfologia Passaporte com cuidado aos mínimos detalhes. Além disso, contou com grande apoio do Sindicato Rural, órgão que detém muita representatividade no município. Com instalações de fácil acesso para todo o público, logo no primeiro dia o Núcleo ofertou um café para todos os presentes, com pratos da culinária local.

Para o presidente do Núcleo, Guilherme Kempa Abascal, toda essa receptividade que o Núcleo disponibiliza para quem vem acompanhar os eventos vem de uma forte parceria com o Sindicato Rural de Lavras, o qual sempre disponibiliza apoio e fomento para o Cavalo Crioiulo. “Para nós é muito importante receber um evento deste nível em nosso núcleo. Nós realizamos um trabalho de parceria muito forte com o Sindicato, aliado aos nossos colaboradores que estão sempre dispostos a fazer a manutenção dos espaços para melhor receber aqueles que vêm até ao parque. Nós também nos preocupamos em oferecer boas cocheiras, bons acampamentos, boas condições de sanidade e instalações para todos”, ressaltou o presidente.

Além da receptividade, o Núcleo contou com um Leilão virtual, o qual arrecadou cerca de R$ 70 mil reais em fundos para o desenvolvimento do mesmo. O resultado do leilão foi feito ao vivo, na noite de sábado, 3 de junho. O Núcleo de Lavras agradece imensamente a todos que doaram coberturas e também para aqueles que realizaram lances e compras durante o evento. Essas ações são importantes para dar apoio e manter vivo o fomento do cavalo crioulo em todas as regiões do estado e do país.

Confira o Resultado:

FÊMEAS

Grande Campeã e Melhor Exemplar da Raça

GRANDEZA DEL ARROYO

Criador: GILBERTO ARRIADA RODRIGUES

Expositor: GILBERTO ARRIADA RODRIGUES

Estabelecimento: ESTÂNCIA NOVA, Santa Vitória Do Palmar (RS)

Reservada Grande Campeã

TERTÚLIA DO ICHÚ

Criador: CONDOMÍNIO IRMÃOS FLÓRIO ]

Expositor: CONDOMÍNIO IRMÃOS FLÓRIO

Estabelecimento: CABANHA ICHÚ, Santa Vitória Do Palmar (RS)

Terceira Melhor Fêmea

ELIZA DE QUARACI

Criador: ROSALIE TAVARES NEGRINI JONES

Expositor: ROSALIE TAVARES NEGRINI JONES

Estabelecimento: CABANHA QUARACI, Santa Cruz Do Sul (RS)

Quarta Melhor Fêmea

MARAGATA DA BARONESA

Criador: LUÍS FERNANDO E ROGÉRIO A.MAGALHÃES

Expositor: LUÍS FERNANDO E ROGÉRIO A.MAGALHÃES

Estabelecimento: ESTÂNCIA DA BARONESA, Capão Do Leão (RS)

MACHOS

Grande Campeão

GALANTEIO DA MARCA EB

Criador: DIOGO VONTOBEL BREYER

Expositor: DIOGO VONTOBEL BREYER

Estabelecimento: CABANHA DON PEDRO, Alegrete (RS)

Reservado Grande Campeão

MASCALZONE DO GARRUCHO

Criador: HERNANI TAUNAY ANGELI

Expositor: HERNANI TAUNAY ANGELI

Estabelecimento: CABANHA GARRUCHO, São Sepé (RS)

Terceiro Melhor Macho

LOS ROTCHA PAI DE SANTO

Criador: RODRIGO E FERNANDO OCTÁVIO DA ROCHA

Expositor: RODRIGO E FERNANDO OCTÁVIO DA ROCHA

Estabelecimento: CABANHA LOS ROTCHA, Capão Do Leão (RS)

Quarto Melhor Macho

LINDO DE FATO D&39;LOS BRITTES

Criador: PAULO RICARDO CAMBOIM BRITTES

Expositor: PAULO RICARDO CAMBOIM BRITTES

Estabelecimento: CABANHA D LOS BRITES, Barra Do Ribeiro (RS)

Fotos: João Morais