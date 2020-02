SPC Alegrete capacita colaboradores sobre Cadastro Positivo

No último dia(3), a Gerente Executiva do Centro Empresarial de Alegrete Maria Inês Bandeira, e a colaboradora Ana Paula Liconti, atendente do Spc Brasil na CDL Alegrete, participaram de uma troca de conhecimentos na FCDL-RS, com a realização do curso de Reciclagem da Plataforma SPC + Cadastro Positivo.

Foram abordados no evento, temas importantes como faturamento, rotinas diárias da entidade e relatórios, no que tange à reciclagem da plataforma SPC.

Já no tema Cadastro Positivo foram apresentados conteúdos como a análise de crédito Cadastro Positivo do SPC, insumos do Cadastro Positivo e o que é o Cadastro Positivo.

Para maiores informações sobre os produtos e serviços do SPC, entre em contato pelo telefone: 3422 1950.