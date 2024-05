Gasolina comum estabiliza e se mantém com preço médio próximo a 6 reais em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou mais uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis referente a primeira quinzena do mês de maio no Município. Essas pesquisas são realizadas de maneira quinzenal para transparecer à população a variação de preço do combustível.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,96, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,39, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,69 e R$ 6,59.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,97 e R$ 6,56. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 6,09 e R$ 6,59. O Etanol se mantém no valor médio R$4,37,o menor, e o maior preço em R$6,59 sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Marcos Júnior de Moura, morador do bairro Inês, trabalha como motorista de aplicativo, expressou seu pensamento sobre o preço dos combustíveis .”Cara, os valores estão altos realmente, mas infelizmente temos que nos adaptar ao sistema, é caro, eu abasteço a cada dois dias uma boa quantia e pesa no bolso”.