STU se reúne nesta terça para dar posição sobre vale transporte

Compartilhe









2 Shares

Neste início da semana, muitos usuários do transporte coletivo perguntaram como vai ficar quem tem os vale transporte que tinham validade até ontem(31).

Todos têm dúvidas e querem saber como vão ficar os vales que não foram gastos. Muitos foram ao STU e ao PROCON querendo informações sobre essa situação, já que a nova empresa que assume hoje, a Expresso Fronteira D`Oeste, é quem vai ter responsabilidade sobre o assunto. Porém ainda está sem resposta.

O empresário e presidente do STU, João Nogueira, diz que vão se reunir nesta terça-feira(1) com o advogado para tomar uma posição a este respeito.

Já o diretor do Procon, Gefferson Maidana, diz que o Sindicato foi notificado,na tarde do 31 e terá cinco dias para dar uma resposta oficial sobre a devolução dos valores.

Ele diz que de acordo com o Código de de Defesa do Consumidor, artigo 18, se o consumidor adquirir um produto e a empresa não oferece mais o serviço, o usuário deve ser ressarcido. A orientação é que todos façam contato com o STU. Caso não tenham o seu direito assegurado devem procurar o Procon para o registro de uma ocorrência e posteriormente uma ação coletiva” – explicou o diretor.

Vera Soares Pedroso