Assentamento do Rincão de São Miguel não tem água potável

“A nossa opção é a água de um açude que dividimos com os animais. Essa mesma água serve para beber, tomar banho, cozinhar e demais necessidades” – revelou a moradora do Assentamento Unidos Pela Terra no Rincão do São Miguel.

A dona de casa entrou em contato com o PAT na tarde de ontem(31), devido à necessidade de que haja o abastecimento de água potável na localidade. Marilânia Alves destacou que há mais de um mês estão sem receber o auxílio do Município. “Aqui na minha casa, tem uma pessoa idosa, crianças, eu estou grávida, além de outras famílias que estão na mesma situação” comentou.

Diante da denúncia da falta de abastecimento, o PAT conversou com o Coordenador da Defesa Civil, Claudio Correia. A explicação foi de que o caminhão pipa do Exército, do 10° BLOG, que estava prestando auxílio comunitário levando água potável, estragou. Com problemas mecânicos, está em uma oficina e, até o momento, não há previsão para conclusão do conserto.

Quanto ao caminhão que a Prefeitura tinha está no Parque de Máquinas e também não tem condições de rodar devido aos problemas mecânicos, entre outros. Claudio disse que terá uma reunião com o Prefeito Márcio Amaral para uma outra saída. Ele ainda acrescentou que a informação repassada é que estaria faltando apenas interligar os poços artesianos destas localidades do interior até às residências.

Mas, até o momento, não havia uma definição de como essa comunidade será atendida.