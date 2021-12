Subtipo do vírus influenza preocupa a população brasileira

H3N2 Darwin ressurgiu das cinzas e é o novo integrante da sociedade brasileira, se espalha de modo rápido e os sintomas são bem mais fortes do que alguns vírus que já conhecemos. O vírus apareceu pela primeira vez no ano de 1968 em Hong Kong, mas estava “de molho” até esse ano.

Os médicos pedem que os sintomas sejam analisados e que esse vírus seja estudado e conhecido por todos, para que assim possa diferencia-la da Covid-19.

O vírus H3N2 ataca o sistema respiratório, causando um mal-estar fora do normal e gerando os sintomas respiratórios que já conhecemos. O vírus ataca com mais força em idosos, crianças e portadores de comorbidades.

Com a vacina da Covid, a da gripe acabou sendo esquecida ou simplesmente ignorada. Especialistas afirmam que a culpa desse vírus ter voltado com tanta força, é a falta de interesse na vacina da gripe, já que cerca de 40% da população não se vacinou. E embora a vacina não seja 100% eficaz, assim como todas as vacinas, as chances de contrair diminuem consideravelmente.

Todos os anos o Butantan produz uma fórmula com todas as adaptações sofridas pelo H1N1, H3N2 e o influenza tipo B, para evitar esses surtos de gripe altamente contagiante e fora do normal.

SINTOMAS DA GRIPE H3N2

Coriza;

Tosse;

Dor de garganta;

Dor no corpo;

Dor de cabeça;

Desmaio;

Falta de ar;

Chiado no peito;

Convulsão;

Sensação de fraqueza,

Febre.

COMO TRATAR?

O indicado é que se os sintomas forem leves, ou seja, não incluírem falta de ar, desmaios, febre incontrolável e convulsões, o paciente fique isolado por sete dias e tome medicação para febre e dor, evitando o contágio de outras pessoas. Porém, se esses sintomas surgirem, a busca por um médico deve ser feita urgentemente.

COMO PREVENIR?

O mais importante é tomar a vacina, vá ao local de vacinação mais próximo e garanta a sua dose;

Beba muita água;

Alimente-se bem;

Mantenha distância de pessoas que estejam infectadas ou com sintomas,

Use álcool gel sempre que tocar em algo público, como corrimãos, assentos, etc.

Geovanna Valério Lipa