Sucesso de público no Cine Debate do Sesc no Cult Cinemas

A atividade foi realizada no Cult Cinema Alegrete, com entrada franca. Na oportunidade foi exibido o documentário “De Olhos Abertos”, dirigido por Charlotte Daffol.

A diretora também participou de um debate acerca do longa-metragem, com a participação dos professores Paulo Amaral e Diego Severo.

Homem acusado de tentativa de homicídio é inocentado pelo Tribunal do Júri

Professores com a diretora no Cine Debate

A obra documental conta a história de pessoas em situação de rua, em Porto Alegre, que produzem e vendem o seu próprio jornal, o “Boca da Rua”, uma iniciativa única no mundo.

Um bom público assistiu o documentário no Cult Cinemas

Além de fonte de renda para essas pessoas em vulnerabilidade econômica, o periódico se transforma em ferramenta de denúncia e posicionamento social. O filme apresenta entrevistas de integrantes do jornal e aborda questões como injustiças, violência, drogas, saúde pública e preconceito nas ruas da capital gaúcha com o apoio do Cult Cinemas Alegrete. O debate foi mediado pelos professores Paulo Amaral e Diego Severo.

A mostra aconteceu por meio do Cine Sesc, projeto que prevê exibição de filmes com uma programação diversificada a todos os públicos, contribuindo com a formação de plateias, aproximação com a linguagem do audiovisual e o desenvolvimento artístico cultural.

Para eles o amor supera tudo, até sutis diferenças



Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança.

Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Fotos: Paulo Amaral