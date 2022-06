10º B Log doa mais de 4 mil peças de agasalhos a entidades de Alegrete

O 10° Batalhão Logístico “Batalhão Marquês de Alegrete”, representando a “Mão Amiga” do Exército Brasileiro, realizou a entrega de 4.524 peças de agasalho a instituições do Município.

As doações foram recebidas pela Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete, Lar do Idoso Ari Vargas Paim, Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira e Casa Espírita Anna Bittencourt.

Campanha da unidade militar beneficiou várias pessoas da comunidade.

A campanha de arrecadação de agasalhos de 2022, foi desencadeada pela 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a qual o 10° B Log é subordinado, com o objetivo de incentivar a participação dos seus integrantes e da Família Militar nas atividades de apoio à comunidade.

Os agasalhos serão distribuídos para as famílias em estado de vulnerabilidade social no município de Alegrete e aos residentes do Lar do Idoso Ari Vargas Paim, instituição beneficente do município.

Entrega foi feita pelos militares do “10 de Ouro”.

Todos as peças de roupas e alimentos foram doados voluntariamente pelos militares do “10 de Ouro”, por suas famílias e pela comunidade local.

Fotos: 10º B Log