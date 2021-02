Sucesso o 1º Butiquim de Carnaval em Alegrete

Compartilhe















A maior verdade é que tudo pode mudar a qualquer momento e nossa vida ter que ser ressignificada para continuarmos ativos e com saúde mental e física.

Há um ano em pandemia, por conta do novo coronavírus, chegamos ao Carnaval e este ano sem a movimentação de blocos e o som de pandeiros e tamboris.

Mas como a festa não é só animação é também cultura, o Núcleo Cultural da União Operaria 1º de Maio, junto com a POP TV, sambistas de Alegrete realizaram o 1º Butiquim do Carnaval, história, memória e samba, na noite do dia 11, no espaço da Mecânica Rondon.

Os anfitriões Danilo e Cleuza Shimidt prepararam o espaço para que os sambistas enfocassem além do samba, fizessem um relato da história das escolas de ambas, seus sambas enredos- numa rememoração do Carnaval de Alegrete.

Por mais de uma hora os sambistas Márcio Duarte, Anderson Mota,Vinicius Sininho, Paulo Duarte contaram um pouco da história do nosso Carnaval e tocaram sambas enredo das escolas de samba da cidade. O advogado Sivens Carvalho ajudou no evento que marca o início do Carnaval, este ano, sem blocos na rua, aglomerações e trios elétricos.

Em casa, aqui na cidade e em outros locais, alegretenses acompanharam a live comentando que estavam felizes de poder vivenciar, mesmo que de forma online, um pouquinho do nosso Carnaval.

A live do Carnaval, também teve um toque de solidariedade com doação de recursos para ajudar a menina Lorena Tormes que sofre de uma síndrome rara. A meta era arrecadar 5 mil reais e mesmo não conseguindo este valor a mãe da menina agradeceu a iniciativa dizendo que a solidariedade é muito importante e faz a diferença. A campanha continua porque a criança de 1 ano e nove meses precisa a passar por uma cirurgia.

Vera Soares Pedroso