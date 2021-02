Confira todos os serviços ativos no feriadão de carnaval

Compartilhe















Na próxima terça-feira, 16, ocorre o feriado de Carnaval, diversos órgãos públicos terão horários diferenciados. Confira como se dará o funcionamento de órgãos públicos nesse feriado.

O Procon de Alegrete durante o feriado trabalhará em regime de plantão, de sábado até quarta-feira ao meio dia, através do Whatsapp (55) 991499938.

As ESFs retornam suas atividades na quinta-feira. A UPA funcionará normalmente 24h, assim como o SAMU que atende pelo número 192. O SAMU Mental também funciona 24h, através do telefone (55) 99155-3363.

A Brigada Militar pode ser contatada através do telefone 190. O contato da Polícia Civil pode ser feito através do número (55) 3422-4525. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado a partir do 193. A Defesa Civil atuará em regime de plantão através dos telefones 99147-7276 e 3961-1606.

O conselheiros tutelares trabalharão em regime de plantão pelos telefones: 984491346 (Celanira), 984491344 (Emir), 984491348 (Márcia), 984491347 (Luis Carlos) e 984491345 (Giovana). A Moradia Transitória também trabalhará em regime de plantão e o Plantão Social atenderá pelo telefone 991484037.

A coleta de resíduos acontecerá normalmente durante o feriado. Os bancos estarão fechados na segunda-feira (15) e na terça-feira (16).

Segundo a empresa Expresso Fronteira D’Oeste as linhas do transporte coletivo que estarão rodando no feriado de carnaval são:

• Segunda-feira (15/02) – Durante todo o dia:

Vera Cruz / Santos Dumont – Saída da garagem 7h10

Prado / Ibiraputã /Polivalente – Saída da garagem 8h

Prado / Santa Casa – Saída da garagem 7h

• Domingo (14/02) e Terça-feira (16/02 – com os mesmos horários de domingo).

Terminal/Nova Brasília – saída da garagem 6h10

Prado /Santa casa – saída da garagem 6h10