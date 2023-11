Sucesso por onde passa, Gaab aterrissa neste sábado em Alegrete, no clube Sete de Setembro

Nesta semana, ocorrerá o show do ano no “Baita Chão”. O cantor Gaab fará sua estreia no solo alegretense e promete arrasar com seus sucessos. O evento é patrocinado pela produtora Blackout, que é conhecida por realizar os maiores eventos na Fronteira-Oeste.

O show está marcado para o próximo sábado, a partir das 22h30min, no clube Sete de Setembro. À medida que os dias passam, a expectativa aumenta com a chegada deste grande artista em solo gaúcho. O cantor ostenta números impressionantes nas plataformas digitais, com mais de 5,5 milhões de reproduções no Spotify e um seguimento de mais de 2 milhões de fãs no Instagram e TikTok.

O paulista acumula vários sucessos, incluindo “Cuidado”, “Tô Brisando em Você”, “Tem Café”, “Positividade”, “Vai Passar” e “Melhor Viagem”. Além desse extenso repertório, o artista conta com colaborações de destaque, como Marília Mendonça, MC Davi, MC Livinho, Ludmilla, Rodriguinho, entre outros.

As vendas estão a todo vapor, e você não vai ficar de fora, certo? Lembrando que a Mandrake e a Porta dos Fundos são os pontos oficiais de venda, além da opção de compra diretamente com o timaço de promoters da Blackout. A direção da produtora destaca que nesta terça-feira o lote de pulseiras será encerrado, então corra e garanta a sua.

Além do show do Gaab, o evento contará com a presença dos DJs Yago Dorneles, Frog, James, Aimi e do Grupo A. A Blackout é referência quando o assunto é trazer shows de qualidade, a produtora já trouxe diversos artistas ao Baita Chão, incluindo Pk Freestyle, Mc Rick, Diney e Grupo Presença. Venha curtir o melhor do Brasil com a número 1. Siga-os no Instagram @blackoutoficiaal e fique por dentro de tudo que irá acontecer nesse grande show.

Atenção, se você chegou até aqui lendo a matéria, temos um sorteio: quem comentar mais no post do Alegrete Tudo ganhará uma pulseira para o show.