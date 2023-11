Oportunidades de inserção no mercado de trabalho leva centenas de pessoas ao Centro Cultural

Pouco antes das 14h, desta segunda-feira (27), centenas de pessoas já estavam no largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houaeyk, para participar do Feirão de Empregos e Profissões.

A ação coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento conta com um rol de parceiros, como empresas de RH, instituições privadas locais, escolas e universidades. O evento teve sua abertura com o anfiteatro do Centro Cultural repleto de jovens e adultos. O prefeito Márcio Fonseca do Amaral deu as boas vindas a todos e falou sobre a empregabilidade. A secretaria Caroline Figueiredo, ao lado do vice Jesse Trindade, destacou a importância da iniciativa que visa suprir maiores oportunidades de trabalho no município.

A programação que se estende até às 19h, oferta atividades diversificadas, visando fornecer aos participantes informações importantes na hora de buscar a inserção no mercado de trabalho. Sine, CIEE, Santa Casa de Caridade e agências de recrutamento receberam diversos currículos e, conforme apurado pela reportagem, o evento abriu com a oferta de aproximadamente 67 vagas disponíveis para recrutamento em diversas empresas que aderiram ao feirão.

No auditório, a platéia recebeu instruções de como fazer um currículo. Profissionais da área de RH passaram dicas aos participantes, a fim de que todos ganhem destaque no mercado de trabalho. Uma palestra intitulada “O Novo Mercado de Trabalho: como aumentar as chances de conseguir uma oportunidade”, apresentou insights valiosos aos interessados.

Um painel “Inclusão no Mercado de Trabalho – Oportunidade para todos”, promovido pela Inclusive, proporcionou o debate sobre inclusão e diversidade num momento em que a sociedade busca garantir oportunidades para todos, independentemente de suas características.

“O Feirão é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam uma recolocação profissional, crescimento na carreira ou simplesmente deseja explorar novas possibilidades no mercado de trabalho”, ressaltou a secretaria Caroline.

No largo, universidades apresentaram seus cursos e serviços: verificação da pressão arterial, trabalhos acadêmicos, bem como os cursos técnicos da escola Emílio Zuñeda. “Vim aqui para tentar um trabalho. Já andei quase toda a cidade e nunca consigo nada”, pontuou uma mulher, de 29 anos, que pediu para ficar no anonimato.

Um homem de 58 anos disse que está em busca de serviço. Já havia arrumado um serviço temporário como papai noel para uma festa na próxima semana. Com um currículo preenchido e lotado de experiência, ponderou à reportagem. “Estou em busca de qualquer serviço, preciso trabalhar. Não sou de Alegrete”.

O Feirão de Empregos e Oportunidades foi uma ação pioneira em Alegrete e movimentou a tarde no largo do Centro Cultural. Segundo estimativa dos organizadores, até às 16h, mais de 300 pessoas haviam passado pelo evento.