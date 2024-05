O trabalho de manobra que teve, inclusive que entrar no pátio do HGUA, foi para acessar a espaço em frente para descarregar as duas carretas com a estrutura de uma casa container.

A operação, bem no inicio da manhã do dia 17, chamou atenção de populares que passaram pelo local, devido ao tamanho das carretas. Agentes da Guarda Municipal prestaram apoio a este trabalho para dar segurança às pessoas que circulavam pelo local.

Essa casa container vem com toda a estrutura pronta e só descarregar e montar. A residência é para a filha de um arquiteto de Alegrete que acompanhou as manobras das carretas para descarregar a casa.

Estrutura de casa container

O arquiteto do setor de aprovação de projetos da Secretaria de Infraestrutura, Ricardo Valau, informa que não tem conhecimento de nenhuma casa neste modelo aqui em Alegrete e que vão verificar a situação da residência.

