Suspeita de vender horários para encaminhamento de RG em Uruguaiana é indiciada por estelionato

A Polícia Civil indiciou por estelionato uma mulher suspeita de vender horários de agendamentos feitos pela internet para confecção de carteiras de identidade (RG) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Ela também deve responder por falsidade ideológica, pois usava nomes fictícios para fazer as reservas. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público (MP) na segunda-feira (5).

De acordo com o delegado Matheus Antunes da Rosa, ficou comprovado que a mulher reservava diversos horários de atendimento no site do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e, depois, anunciava a venda nas redes sociais. Ela cobrava R$ 20.

Após a venda da reserva, a suspeita acessava o sistema online, cancelava o agendamento fictício e fazia uma nova reserva no nome da pessoa que teria “comprado” o horário.

Conforme o IGP, as reservas eram feitas todas com um mesmo número de telefone. Em um único dia, 15 das 18 vagas oferecidas no site do órgão foram reservadas pela mesma pessoa. Os servidores acreditam que o esquema ocorria desde agosto.

“Tais fatos começaram a prejudicar a prestação do serviço público, gerando inúmeras reclamações ao IGP, que denunciou o caso à Polícia Civil, uma vez que as pessoas não estavam conseguindo utilizar o serviço, a não ser ‘comprando’ o horário”, conta o delegado Matheus Antunes da Rosa.

Nos casos em que a suspeita não conseguia a venda da reserva, como ela não fazia o cancelamento, na prática, esse horário não era usado, atrapalhando quem realmente precisava do atendimento.

Em agosto, por exemplo, foram feitas 1.650 carteiras de identidade. Agendadas online, foram 443. Em torno de 30% não compareceram.

