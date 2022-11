Suspeito de chefiar esquema de corrupção, prefeito de Itaara é afastado do cargo

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) determinou o afastamento do prefeito de Itaara, na Região Central do estado, do cargo. Silvio Weber (PSB) foi suspenso cautelarmente da função por 180 dias por ser suspeito de chefiar um esquema de corrupção dentro da prefeitura, de acordo com o Ministério Público (MP). Também foram afastados dos cargos pelo mesmo período a secretária de educação e o diretor de serviços. Conforme o site da prefeitura, são Luciane de Andrades Lemos e Victor Flores Niederauer.

O advogado Raphael Urbanetto Peres, que defende o prefeito, disse que tenta contato com ele e que não vai se manifestar agora. O g1 tenta contato com a secretária de educação e com o diretor de serviços.

Ao g1, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Cultural de Itaara, Jederson Pereira da Silva, disse que a prefeitura deve se manifestar sobre o caso posteriormente. Com o afastamento do prefeito, deve assumir a vice, Tita Desconzi (PSB).

O MP cumpriu, na manhã desta quarta-feira (17), 12 mandados de busca e apreensão na prefeitura da cidade, na Câmara de Vereadores, nas residências de suspeitos de envolvimento no esquema e na sede da empresa de um deles nas cidades de Itaara, Santa Maria e Tupanciretã.

“A operação envolve desvio de dinheiro público em contratações fraudulentas de empresas na área da pavimentação. Nós apuramos, também, fortes indicativos de participação do prefeito municipal em crime de roubo ocorrido na residência do presidente da Câmara de Vereadores local. O roubo se destinava, tendo na autoria intelectual o prefeito municipal, a busca de provas que poderiam ser usadas contra o prefeito em CPIs já em andamento no município”, conta o promotor Antonio Képes, responsável pelas investigações.

O MP afirma que a investigação revelou um esquema criminoso chefiado pelo prefeito onde empresas eram beneficiadas em licitações públicas e os valores das obras eram superfaturados. Em um dos casos, o prejuízo chegou a R$ 471.106,63. O MP diz ainda que há suspeitas de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos (propina) com desvio de rendas públicas.

A justificativa da Justiça para o afastamento do prefeito é evitar novos crimes e garantir o andamento das investigações sem a interferência dele. Ele também não pode exercer qualquer atividade econômica junto às administrações públicas do município de Itaara.

Os contratos firmados com as empresas via licitação foram suspensos.

Por g1 RS