Susto: criança toca em poste energizado na Pracinha de Brinquedos

Mãe faz um alerta após o filho de oito anos levar um choque, dentro da Pracinha de brinquedos, na Praça Getúlio Vargas, Centro, em Alegrete.

Conforme o relato de Jéssica Ramos, ela estava com o esposo e os filhos(3), no local desde às 17h desta segunda-feira(27).

Quando começou a esvaziar, eles foram para área que tem um campo de futebol e a bola teria caído perto do poste de iluminação e o menino de oito anos foi atravessar entre o poste, que fica dentro da pracinha, e a cerca. No momento em que a criança colocou a mão no poste e na cerca, teria ficado grudado, alguns segundos.

Ela pontua que quando olhou e a impressão era de que o filho tinha “raspado” o braço. Porém, na sequência, ele se jogou para frente, ficou uns segundos mudo e começou a chorar. Momento em que conseguiu dizer o que havia acontecido.

Imediatamente, Jéssica entrou em contato com a Guarda Municipal que esteve no local para isolar a área. “Eu fiz a ocorrência e também o alerta no meu perfil, do face, para que os outros pais tenham cuidado, pois não sei se apenas aquele poste está com problemas ou se pode ter mais algum. O que eu sei, é que não quero mais passar por esse imenso susto – explicou.

Quando entrou em contato com o PAT, Jéssica estava na UPA com o filho de oito anos para realizar exames. Ela ficou com receio e preferiu pedir uma avaliação médica para que a noite fosse tranquila para todos.

A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal e foi informada que a área foi isolada e a equipe da iluminação, da Prefeitura, acionada. Informações preliminares, são de que o primeiro teste realizado no poste de iluminação, foi de que a corrente de energia era de baixa voltagem. O PAT também buscou mais detalhes com o responsável pelo setor de iluminação mas, até o momento, não havia retorno.