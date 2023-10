Talento e musicalidade no Encontro de Bandas no ginásio do Honório Lemes

Share on Email

O objetivo do III Encontro de Bandas e Fanfarras promovido pela banda da EMEB Honório Lemes foi evidenciar o trabalho destas agremiações aqui em Alegrete. Todas haviam se preparado para o 7 de setembro e como não houve desfile, na cidade, esse encontro possibilitou mostrar talentos e todo o seu trabalho. Foi uma grande integração que teve a intensa participação da comunidade escolar e das bandas, que mostraram todo o seu talento para um ginásio lotado.

A música entra no ouvido, vai ao coração e manifesta-se na alma, evidenciou a direção da Escola que sente orgulho de sua banda. E com todo o orgulho de participar de uma banda, jovens crianças encantaram os que foram ao ginásio da EMEB Honório. E a sonoridade das bandas ecou no ginásio, por meio dos integrantes das seguintes bandas:

Banda do 10° BLOG, banda da EMEB Costa Leite; Ecilda Alves Paim; da anfitriã – Honório Lemes. O intervalo esteve a cargo do Grupo Dançart. A tarde foi a vez da banda da escola Vilaverde Moura; da Saint Pastous; CIEP (Juvenil) e Salgado Filho e Cras ( São Francisco de Assis). O encerramento foi com a entrega dos troféus de participação a todos desse encontro que mostrou o talento de bandas aqui da cidade .

O Vice-prefeito, Jesse Trindade; a Secretaria Gabriela Segabinazzi e o vereador João Leivas presitiagaram o evento que teve o Ginásio lotado durante todo o sábado.

Fotos: Vagner Torres