Colaboradores de posto de combustíveis sinalizam buracos para evitar acidentes em rua do centro

Essa via desgastada tem chamado a atenção dos cidadãos, especialmente após a ação de dois funcionários de um posto de combustível próximo à Rodoviária. Eles decidiram sinalizar os buracos no trecho com cones, em uma tentativa de alertar os motoristas sobre os obstáculos no caminho.

A rua Castro Alves desempenha um papel crucial na cidade, sendo uma das principais vias de interligação em Alegrete. Além de conectar diretamente a Rodoviária Municipal, é uma rota frequente para o transporte público. Além disso, é o caminho prioritário utilizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para chegar à Santa Casa, especialmente no trajeto da Zona Leste ao Centro da cidade.

A iniciativa dos funcionários do posto de combustível ressalta a necessidade urgente de melhorias nessa via vital. A situação atual não apenas prejudica a experiência dos condutores, mas também representa um risco para a segurança no trânsito. A comunidade local espera que as autoridades responsáveis estejam cientes desse problema e tomem medidas adequadas para garantir uma via segura e transitável para todos os usuários.

“Os comerciantes da região estão reclamando com frequência devido à falta de atendimento às suas demandas. Segundo um servidor da localidade, ele relata que a rua possui inúmeros buracos e está cada vez mais perigoso andar por ela. Ele disse: ‘Aqui, nessa rua, temos que desviar das crateras. Você sai de uma e cai em outra, sem condições de trafegabilidade’.”

A redação do PAT entrou em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, que informou que já foi feita uma solicitação ao setor responsável da pasta para que sejam feitos os devidos reparos naquela rua do centro de Alegrete.