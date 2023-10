Bombeiros continuam buscas a homem desaparecido no Ibirapuitã

O sargento Robson afirmou que, devido à cheia do rio e à correnteza, o trabalho está sendo dificultado e as buscas estão sendo superficiais. Por volta das 18h45 do domingo (1), os Bombeiros receberam três ligações informando que um homem estava na água, próximo à ponte, momento em que as operações de busca foram iniciadas. A Brigada Militar já estava no local, mas devido à forte correnteza, a pessoa que estava próxima à margem foi rapidamente levada pela corrente, tornando difícil o acesso até ela, disse o militar.

O sargento Robson informou que não há registro de desaparecimento e que não possuem mais detalhes sobre o ocorrido. No entanto, o trabalho de busca superficial continuará, conforme declarou o Bombeiro.

Se alguém souber de algum amigo, familiar ou vizinho que não tenha retornado para casa, deve entrar em contato com a Polícia Civil ou Bombeiros.