Tarde abrasadora em Alegrete registra 45ºC

Neste domingo, 17, Alegrete enfrenta uma tarde de calor intenso, com o termômetro próximo à ponte Borges de Medeiros marcando uma temperatura de 45ºC por volta das 14h37min. A elevação térmica precede a chegada oficial do verão, que está programada para iniciar na próxima sexta-feira, 22 de dezembro, e encerrar-se em 20 de março de 2024.

A causa desse calor escaldante é atribuída à presença do fenômeno climático El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. As projeções indicam que o El Niño exercerá uma forte influência nos primeiros meses de 2024, trazendo consigo expectativas de chuvas significativas durante janeiro e fevereiro na região.

Para a segunda-feira(18), as previsões meteorológicas apontam uma temperatura mínima de 22ºC, proporcionando um alívio em relação ao calor extremo vivenciado no domingo. A máxima não subirá muito, atingindo os 29ºC, o que ainda demanda cautela e cuidados por parte da população.

Algumas lojas estão abertas, estendendo o horário de funcionamento até as 20h. No entanto, o cenário atual nas ruas é de relativo deserto, possivelmente devido à busca por ambientes mais frescos e sombreados.

Diante de dias tão desafiadores, é importante que a comunidade adote medidas preventivas para garantir sua saúde e bem-estar. Recomenda-se o uso de roupas leves e apropriadas, a ingestão constante de líquidos para prevenir a desidratação e a moderação nas atividades físicas durante as horas mais quentes do dia.