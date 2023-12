Moto CRF 230 é furtada no interior de Alegrete

Share on Email

Na última noite(16), uma moto modelo CRF 230, utilizada para práticas de veloterra, foi furtada enquanto estava estacionada junto aos caminhões utilizados durante as atividades de plantio na região do Lageadinho, no Durasnal, interior de Alegrete.

Caso alguém tenha testemunhado algo suspeito nas imediações do durasnal, ou possua informações relevantes sobre o furto, é solicitado que entre em contato imediatamente através do número 55 99646-3346.

A colaboração da comunidade é considerada fundamental para auxiliar as autoridades na recuperação da moto.