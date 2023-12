Fórum debate planejamento estratégico de recursos hídricos na Fronteira Oeste

O evento de reflexão e debates contou com um time de especialistas, que apresentaram temas de fundamental importância a este tema, que hoje está no centro dos debates no mundo todo. Presentes produtores de arroz, empresários do setor, Defesa Civil e vereadores.

Ivo Mello, do Irga, acordou “A importância do armazenamento de água”. José Wagner, da Unipampa, falou sobre a “Transição energética no meio rural para enfrentamento das mudanças climáticas”. O geólogo Rogério Ortiz Porto abordou”A possibilidade da hidrelétrica no Ibirapuitã – redução das enchentes com a construção de eclusas a montante e a junsante e a irrigação proporcionada com tais ações “.

Os recursos hídricos são de fundamental importância à vida humana, animal e para as atividades agropecuárias- base da economia de Alegrete, lembrou a vereadora Fátima Marchezan uma das proponentes desse Fórum .

Foi moderador Carlos Homero Dornelles.

A atividade contou com a presença do presidente, Luciano Belmonte fazendo a abertura e saudação da vereadora Fátima Marchezan e do prefeito Márcio Amaral. Os vereadores Bispo Ênio, Anilton Oliveira e Itamar Rodriguez participaram do Fórum.

Com informações da Assessessoria de Comunicação da Câmara