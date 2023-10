Teatro e oficinas literárias marcam a programação do segundo dia da Feira do Livro

Na última terça-feira, foi oficialmente aberta a 42º Feira do Livro de Alegrete. Estavam presentes o vice-prefeito, Jesse Trindade, além do secretário de educação, Rui Medeiros e alguns vereadores do Município. Nesta edição, a Feira tem como patrono o escritor, historiador e professor André Soltau, como homenageado, o escritor, comunicador e ativista cultural Élvio Gonçalves, e como homenageada especial a professora e coreógrafa Elza Mello, em virtude de seus 25 anos à frente da Escola de Dança Ballet Coppélia.

Nesta quarta-feira, a programação iniciou às 9h com apresentação de projetos das escolas. Das 9h às 12h e das 13h30 às 18h haverá troca-troca de livros; ação “Liberte um Poema” e pintura de ilustrações no stand da Unipampa.

A partir das 9h30min. acontece a contação de histórias pela portoalegrense, Bárbara Catarina, às 10h a escola de Dança Ballet Coppélia irá fazer uma apresentação no palco principal da Feira. Perto das 11 h, mais escolas da rede irão expor seus projetos de integração literária ao público presente, a programação prosegue na tarde desta quarta-feira:

14h – Contação de Histórias para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental voltadas para o ensino de Ciências (UERGS)

– 14h – Apresentação de projetos das escolas

– 14h30 – Oficina: “Confecção de composteira caseira”, com os Pibidianos: Claudia Gonçalves e João Rodrigo- IFFar / Alegrete – Inscrições em https://forms.gle/g9Z6MukwE7PfcWEq5 (15 vagas)

– 15h – Ecossistemas em miniatura: oficina de terrários, com Paula Gadagnin e alunos do Pbid (IFFar) – Inscrições em https://forms.gle/cf4Hmez4pzNCrHjx8 (15 vagas)

– 14h30 – Contação de história com as residentes do Programa Residência Pedagógica (UERGS) para crianças dos 07 aos 10 anos

– 15h – Festa Animada (Truques de mágica, dança e brincadeiras integrativas – Pequenos Arteiros / Alegrete

– 15h, 16h e 17h – Espetáculo “Papelito Leitura”, com Sérgio Rosa / Venâncio Aires

– 15h30 – Teatro musical: Emília no País das tecnologias – Turma 41 e 11 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 16h – Apresentação de projetos das escolas

– 17h – Encontro dos Clubes de Leitura de Alegrete (IFFar, Unipampa, Leia Mulheres, Sociedade Literária IOP)

– 18h – Lançamento de livros

– 18h30 – Apresentação da Escola de música Kiko Bragamonte / Alegrete

– 19h – Exposição de jogos pedagógicos confeccionados com material reciclado e disponibilizado para as crianças participantes (UERGS)

– 19h – Bate papo literário “Leituras e Memórias do Lugar” – Patrono André Soltau e Homenageado Elvio Gonçalves

– 20h – Espetáculo “O Outro” – Baseado nos poemas de Fernando Pessoa, com Jairo Klein / POA

Fotos: Katiuscia Oliveira