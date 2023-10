Baiano, líder comunitário da Saint Pastous recebe o título de cidadão alegretense na Câmara

Natural da Bahia, Edinalvo Santana veio para Alegrete há décadas, para auxiliar a irmã Izalete Arnout no cuidado às creches do Lar Santa Terezinha e Menino Deus. Desde então, constitui-se como importante liderança comunitária, atuando em entidades filantrópicas e de assistência social.

Liderança atuante do Bairro Saint Pastours, teve sua trajetória reconhecida pelo parlamento alegretense, através da outorga do título de Cidadão Alegretense, proposto pelo vereador Anilton Oliveira.

A sessão foi realizada na na noite de terça-feira (17), com o presidente Luciano Belmonte conduzindo os trabalhos. O advogado Cássio Vilaverde representou a prefeitura. A vereadora Fátima Marchezan prestigiou a solenidade, destacando a justiça nessa outorga.

Também presente o presidente da União das Associações de Bairro de Alegrete, Aírton Alende, e Luis Euclides, liderança comunitária do bairro Nilo Gonçalves.

Anilton ressaltou a importância desse título, destacando a imensa satisfação em ser proponente, já que a trajetória de Edinalvo o faz Cidadão Alegretense, de fato, e agora de direito.

O presidente Luciano Belmonte fez questão de usar a tribuna, quando reiterou a importância das lideranças comunitárias na construção da cidade e, em especial, figuras que se doam às suas comunidades, como Edinalvo.

A noite encerrou com um coquetel, quando moradores do bairro Saint Pastous confraternizaram com o homenageado e com as lideranças presentes.

Fotos: assessoria CMA