Larissa já fez a cirurgia; voltar a andar será uma questão de tempo

Essa intervenção médica crucial se tornou possível graças ao apoio da comunidade, que está mobilizada em diversas frentes, como o sistema de pagamentos Pix, uma campanha de arrecadação on-line (conhecida como “vakinha”), rifas, e outras fontes.

Larissa, vítima de um acidente de trânsito no dia 11 de outubro, sofreu fraturas em duas vértebras, tornando a cirurgia a única esperança para sua recuperação e possibilidade de voltar a andar. Sua mãe, Mirian, emocionada com o sucesso da operação, compartilhou as melhores notícias possíveis, enfatizando que a medicina fez o melhor que podia ser feito.

A batalha para angariar os recursos necessários é árdua, mas a determinação da comunidade prevalece. Os custos envolvidos na cirurgia foram estimados em:

Equipe Médica: R$30.000

Material cirúrgico, incluindo próteses e parafusos: R$10.000

Despesas hospitalares: R$17.000

Estes valores foram fornecidos pelo médico responsável, desde que Larissa não necessite de uma UTI. Até o momento, a campanha de arrecadação on-line (Vakinha) tinha arrecadado aproximadamente R$ 41.819,45, e a arrecadação via Pix atingiu cerca de R$8.300.

A comunidade está sendo encorajada a continuar compartilhando a história e a doar, se possível. Os interessados em contribuir podem fazer doações via Pix, diretamente para a mãe de Larissa, utilizando a chave: 003.025.430-23, em nome de Mirian Miranda Stangherlin ou optar por adquirir rifas para um potro em uma ação chamada “RIFA #TodosporLarissa”.

O primeiro prêmio dessa rifa é um potro de quatro anos de idade, sem documentos, e já castrado. O potro encontra-se em Bagé, Rio Grande do Sul, sob os cuidados do Tropilheiro Sr. Guilherme da Tropilha Lanceira.

Para participar da campanha de solidariedade, basta acessar o grupo de WhatsApp por meio do seguinte link: Grupo de WhatsApp.

Larissa enfrentou momentos difíceis após o acidente de trânsito, mas graças à união da comunidade e ao apoio financeiro recebido, ela agora tem uma chance real de recuperação e de voltar a andar. A história de Larissa é um testemunho de como a solidariedade e a mobilização podem fazer a diferença na vida das pessoas em momentos de necessidade. É relevante que as pessoas procurem adquirir rifas e realizar doações para fontes seguras.