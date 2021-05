Teatro Virtual: “O Médico e o Camponês é atração no próximo sábado em Alegrete

Compartilhe















No próximo sábado (29), às 18h, a cidade de Alegrete recebe o espetáculo virtual “O Médico e o Camponês” que será transmitido pela página da Prefeitura no Facebook. O espetáculo acontece no Centro Cultural, e em virtude da pandemia e regras de distanciamento, apenas elenco e equipe técnica estarão no local.

O grupo ART & Vida, de Rosário do Sul, é responsável pela montagem, que conta com patrocínio da Lei Aldir Blanc e em Alegrete, com apoio da Prefeitura. Uma reunião entre Paulo Evandro da Costa, do Grupo Arte e Vida de Rosário do Sul; Paulo Berquó, do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek; Paulo Amaral, do Coletivo Multicultural; e Alisson Machado, também do Coletivo e do departamento de Comunicação da Prefeitura, estabeleceu uma parceria para a realização do espetáculo ” O Médico Camponês”, de forma virtual em Alegrete.



O espetáculo infantil “O Médico Camponês”, do “Art &Vida” ilustram as ações do projeto “Art & Vida com o pé na estrada”, realizado com recursos da Lei nº 14.017/2020 LEI ALDIR BLANC.

O grupo Teatral Art & Vida, completará 24 anos em maio de 2021. O grupo vem há anos fazendo sua trajetória e percorrendo toda a região sul do país. Traz na bagagem diversos espetáculos e produções. Entre os destaques estão justamente o espetáculo infantil “O Médico Camponês”.

Trata-se de uma livre adaptação de uma farsa medieval do grande dramaturgo Molière, o clássico “Médico à Força”. Baseada nessa história, Márcia Frederico escreveu ”O Médico Camponês”. O espetáculo, aborda vários tópicos relacionados ao “modus vivendi” do ser humano contemporâneo tais como suborno, falsidade ideológica e, principalmente, a violência contra a mulher, mola propulsora da ação que o espetáculo propõe, inserindo atos da atualidade adaptados ao texto. A montagem é dirigida ao público infantil e para toda a família, em todos os seus formatos.

Júlio Cesar Santos Fonte: DpCom/PMA Foto: Gazeta de Rosário