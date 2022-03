Telhado da Igreja Matriz necessita de restauração imediata

Uma reunião da comissão que trata da campanha de restauração do telhado da Igreja Matriz, realizada na última quarta-feira (23), no Salão Paroquial, definiu a data de 8 de março para seu lançamento oficial.

Será através de uma coletiva com a imprensa da cidade (rádios, jornais e mídia social), mas o convite está sendo feito aos mais diferentes segmentos da comunidade, classes produtoras, clubes de serviços, instituições, associações, poder público, quartéis e universidades.



Coordenada pelo Dr. Cláudio Rosso, a reunião serviu para que o grupo avaliasse as estratégias de ação na grande campanha para angariar recursos com vistas a recuperar um prédio que não pertence apenas à comunidade católica de Alegrete, mas é patrimônio arquitetônico e cultural da cidade.

Por ocasião do lançamento oficial, ocorrerá a manifestação do presidente da comissão, Cláudio Rosso, que apresentará as linhas gerais do trabalho que busca a mobilização da sociedade assim como do Padre Pedro Navarro que fará um histórico sobre o centenário templo.

A engenheira Larissa Fontoura, responsável pelo projeto de restauração do telhado, fará uma breve exposição técnica sobre o telhado da igreja, com imagens captadas com drone, mostrando o que deverá ser feito para recuperar a cobertura do templo.

Se tudo der certo, em dois meses , acredita a responsável técnica, o telhado estará totalmente recuperado.

Alair Almeida