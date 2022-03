Lelé é o campeão de gineteada na Campereada

Share on Email

Mais uma vez, é um alegretense o campeão da gineteada puro pelo da Campereada Internacional de Alegrete.

Alex Silva Pereira, de 28 anos, sagrou-se campeão com a aporreada Labanca, da Estância Inhandui, na noite do último domingo(27). Foram mais de duas horas de muita adrenalina e emoção envolvendo os competidores. Ele levou um troféu e 2 mil reais em dinheiro.

Na grande final, os ginetes, de Alegrete, um de Quarai e outro de Rosário do Sul, estavam na disputa do título de grande campeão da Campereada. As montarias foram muito equilibradas, mas a comissão julgadora decidiu pelo ginete Lelé como o primeiro colocado.

O alegretense Lelé tem uma grande trajetória em rodeios e já foi campeão da Campereada em outras duas edições, esta é a terceira conquista no 1° lugar desta que sempre é uma das provas mais concorridas neste evento, considerado a mais completa festa campeira do estado.

Uma promoção da Associação Campereada Internacional de Alegrete, com o apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Alegrete e parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Lelé disse que trabalha com domas na cidade e em Estâncias.

Os demais premiados na gineteada foram:

2º lugar – Leonardo Vargas – Quaraí

3º lugar – Lucas Pereira – Alegrete

4º lugar – Claudinei Marinho – Alegrete

5º lugar – Emanuel Rangel – Rosário do Sul

A Campereada se divide em provas campeiras, artísticas e culturais. Todos os vencedores nas provas ganham prêmios em dinheiro, sendo que, este ano, o maior prêmio vai para para a 1ª Força do Tiro de Laço de Quarteto, 5 mil reais. Já o 2º lugar fica com 3 mil reais.